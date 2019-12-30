Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Путина лжецом

В ответ на заявления Путина о Польше премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий связал риторику российского президента с внешнеполитическими неудачами и напомнил о том, как СССР помогал Гитлеру до начала Великой Отечественной войны. Слова Моравецкого опубликованы на сайте правительства страны.

Говоря об истории Второй мировой войны, Моравецкий напомнил, что Польша стала первой жертвой этого конфликта и первой испытала вооруженную агрессию нацистской Германии и Советской России. Чтобы лишить страну независимости, 1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу с запада, юга и севера, а 17 сентября 1939 года к ней присоединился СССР, напав на Польшу с востока. Премьер-министр Польши также пишет, что «Гитлер и Сталин долгое время были не только союзниками, но и фактически друзьями», а СССР и Третий Рейх тесно сотрудничали все время.

«Без соучастия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставил Гитлеру, немецко-фашистская преступная машина не взяла бы контроль над Европой. Последние поезда с поставками покинули СССР и отправились в Германию 21 июня 1941 года — всего за один день до того, как нацистская Германия напала на своего союзника. Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно покорять новые страны, сажать евреев со всего континента в гетто и готовить Холокост — одно из самых страшных преступлений в истории человечества», — заявляет Моравецкий.

Он также напоминает, что преследование поляков велось и на территории СССР, но самой большой жертвой советского режима был российский народ.

«Коммунистические лидеры, в первую очередь Иосиф Сталин, несут ответственность за все эти преступления. Спустя восемьдесят лет после начала Второй мировой войны предпринимаются попытки реабилитировать Сталина в политических целях сегодняшнего президента России. Эти попытки должны быть встречены сильным противодействием со стороны каждого человека, который имеет хотя бы базовые знания об истории XX века. Президент Путин много раз лгал о Польше, и он всегда делал это сознательно», — заявил премьер.

Ложь он связывает с попыткой скрыть внешние проблемы: Россия не смогла получить полный контроль над Белоруссией, ЕС продлил санкции, США затруднили реализацию проекта «Северный поток-2», а российские спортсмены были отстранены на четыре года от соревнований за использование допинга. Глава польского правительства заявил, что российский народ заслуживает правды.

«Я считаю слова президента Путина попыткой скрыть эти проблемы. Российскому лидеру хорошо известно, что его обвинения не имеют ничего общего с реальностью — и что в Польше нет памятников Гитлеру или Сталину. Такие памятники стояли здесь только тогда, когда они были установлены агрессорами и преступниками — Третьим Рейхом и Советской Россией», — отмечает Моравецкий.

Напомним, что в последние недели президент России Владимир Путин несколько раз поднимал тему Польши. Так, на пресс-конференции 19 декабря он заявил, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии». Позже на заседании коллегии Минобороны Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши времен нацистской Германии Юзефа Липского. После этих высказываний российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.