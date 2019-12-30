США заявили об успехе авиаударов по Ираку и Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер и официальные представители США заявили, что удары с воздуха в Ираке и Сирии по поддерживаемым Ираном группировкам прошли успешно. Они также предупредили, что могут быть предприняты «дополнительные действия» для защиты интересов США, пишет Reuters.

После гибели американского военного на иранской военной базе из-за ракетного обстрела, американские военные 29 декабря нанесли удары по военизированной группировке «Катаиб Хезболла». По данным источников Reuters в иракских силовых структурах, по меньшей мере 25 боевиков были убиты и 55 ранены после трех воздушных ударов США в Ираке. Также минимум четыре местных командира «Катаиб Хезболла» были убиты, после авиаударов по штаб-квартире организации на границе с Сирией.

В Пентагоне заявили, что атакованы были три локации в Ираке и две в Сирии. Эти были хранилища оружия и штабы командования и управления. Министр обороны Марк Эспер отметил, что США предпримут дополнительные действия, «если это необходимо», в целях собственной самообороны и не допустят «дальнейшего плохого поведения со стороны ополченцев или из Ирана».