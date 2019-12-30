Расследование дела аспиранта МГУ Мифтахова завершено

МВД завершило следственные действия по делу обвиняемого в хулиганстве по политическим мотивам аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Защита в ближайшее время начнет знакомиться с материалами дела, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Светланы Сидоркиной, МВД официально уведомило всех фигурантов уголовного дела об окончании следственных действий, материалы насчитывают не более 5 томов и могут быть направлены в суд уже в январе. «В ближайшее время мы приступаем со своими подзащитными к ознакомлению с материалами дела», — говорит адвокат.

Дело связано с разбитым в январе 2018 года стеклом офиса «Единой России» в Ховрине и заброшенной внутрь дымовой шашкой. Помимо Мифтахова подозреваемыми являются еще четыре человека. Двое из них — Станислав Речкалов и Алексей Кобаидзе — покинули Россию и находятся в федеральном розыске. Андрей Ейкин признал вину и планирует заявить ходатайство о рассмотрении его дела отдельно от остальных обвиняемых. Мифтахов находится в СИЗО. Фигуранты дела ранее сообщали о пытках во время допросов.