Художественным руководителем «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем театра «Современник» назначен режиссер Виктор Рыжаков, возглавляющий Центр имени Всеволода Мейерхольда. К своим обязанностям он приступит 4 января, передает ТАСС сообщение пресс-службы департамента культуры Москвы.

Обязанности руководителя ЦИМ будут возложены на его арт-директора Елену Ковальскую.

Виктор Рыжаков — режиссер, педагог Школы-студии МХАТ, лауреат премии Станиславского «За вклад в театральную педагогику». Худруком Центра им. Мейерхольда он был назначен в сентябре 2012 года.

Возглавлявшая «Современник» Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря в возрасте 86 лет.

