Алексей Макаркин: Главный итог года — сочетание разных тенденций

С одной стороны, по цифровым показателям у власти все благополучно. Рейтинги хотя и не вернулись на уровень до пенсионного возраста, но все равно весьма высокие. Работают не надежды на лучшее, а эффект безальтернативности. За «Единую Россию», например, по данным «Левада-центра», готовы проголосовать 29% от всех избирателей. Это существенно меньше, чем в декабре 2017-го (37%), но почти столько же, сколько в августе 2016-го, перед прошлыми думскими выборами (31%). Но более важно, что «партия номер два» — КПРФ — пользуется поддержкой лишь 9%, ЛДПР – 8%, у остальных ситуация существенно хуже.

На выборах губернаторов кандидаты от власти не проиграли ни одного региона — в отличие от 2018 года. Опыт учтен, теперь губернаторов со сколько-нибудь сомнительными шансами меняют до выборов (в Астраханской области — даже дважды). За время кампании они не успевают совершить грубых ошибок (учтен опыт Тарасенко из Приморья, ставшего добровольным пропагандистом пенсионной реформы), зато готовы решать небольшие проблемы и демонстрировать человечность. В условиях дефицита реальной конкуренции эффект безальтернативности «перебивает» протестное голосование, снижая уровень дегажизма (то есть желания любой ценой «насолить» власти).

С другой стороны, московские многотысячные демонстрации показали уровень недовольства в столице. Еще более важно, что 37% москвичей одобрительно отнеслись к протестам, и только 27% осудили их (и это несмотря на активную пропаганду на телевидении, где протестующих изображали то иностранными агентами, то бунтовщиками). Еще более интересно, что 23% всех россиян относятся к протестам положительно и примерно столько же — 25% — отрицательно. На всенародное осуждение митингующих это никак не похоже.

Голосование на выборах в Мосгордуму подтвердило высокий уровень протестности в столице. А успешная борьба против «храма в сквере» в Екатеринбурге показала, что общественная активность распространяется и на мегаполисы. Причем она не деструктивна: альтернативное место расположения храма (в центре города, но не в сквере) протестов не вызвало.

Россия вступает в новый год в условиях, когда россияне и хотят перемен, и боятся их. Причем это происходит в условиях, когда заявление Владимира Путина о слове «подряд» в отношении двух президентских сроков фактически запускает процесс транзита, о котором уже давно говорят политологи и журналисты. Приближается и думская избирательная кампания, которая пройдет по правилам, установленным в наступающем году (когда должно определиться, сколько списочников и одномандатников будет в парламенте). Так что скучно не будет.

Источник