В Китае приговорили к лишению свободы создателей генно-модифицированных детей

За незаконную медицинскую практику ученые, которые были причастны к рождению детей с отредактированными ДНК, были осуждены. Как пишет Associated Press, ведущий исследователь группы ученых Хэ Цзянькуй был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в $430 тыс. Его коллеги также получили штрафы и сроки (один — 2 года, второй — 18 месяцев с двухлетней отсрочкой).

Цзянькуй шокировал научный мир в ноябре 2018 года, когда объявил, что отредактировал на стадии эмбриона гены девочек-близнецов и сделал их таким образом невосприимчивыми к вирусу иммунодефицита. Также, согласно судебным документам, был и третий модифицированный ребенок.

Суд отметил, что у ученых не было врачебной квалификации, а значит, они не могли заниматься медициной. Осужденные преднамеренно нарушали китайские правила о научных изысканиях и пересекали этическую линию в научных исследованиях и медицине.