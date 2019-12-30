Bloomberg: российские миллиардеры разбогатели за год на $52,9 млрд

23 российских участника Bloomberg Billionaires Index за год суммарно прибавили $52,9 млрд. Это самое большое наращивание богатства за последние четыре года, сообщает Bloomberg. Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин возглавил число самых разбогатевших россиян по данным издания, его состояние увеличилось на $8,5 млрд. Потанин ранее возглавил и аналогичный рейтинг Forbes.

В Топ-5 от Bloomberg также вошли председатель правления ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, совладелецы «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, а также глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин.

Издание отмечает, что российский фондовый рынок, несмотря на санкции, показал лучшие результаты в мировом масштабе с точки зрения общего дохода в долларовом выражении.