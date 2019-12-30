Зеленский объяснил передачу «беркутовцев» в рамках обмена

Передача бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» была условием взаимного освобождения в формате «всех установленных на всех установленных». Это решение было политическим и сложным, но оно не повлияет на расследование преступлений, совершенных против активистов Майдана, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если бы они остались, мы не получили бы наших разведчиков, не получили бы ребят, которые защищали Украину, были в Дебальцево», — сказал Зеленский после встречи украинцев, вернувшихся на подконтрольную территорию в рамках освобождения удерживаемых лиц.

Он пообещал, что включение экс-«беркутовцев» в списки взаимного освобождения не повлияет на расследование дел Майдана.

29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В число переданных властями Украины вошли пятеро бывших бойцов «Беркута», обвиняемых в причастности к убийству демонстрантов в Киеве 20 февраля 2014 года. Перед этим суд изменил им меру пресечения на домашний арест.