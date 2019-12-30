Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Президент России Владимир Путин позвонил лидеру США Дональду Трампу, чтобы поблагодарить за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России. Об этом говорится на сайте Кремля.

Речь идет о предотвращении терактов, которые могли произойти в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, сообщает «Интерфакс». ФСБ 27 декабря задержала двух россиян, у которых были изъяты улики и материалы, подтверждающие подготовку ими терактов, заявили в спецслужбе. Возбуждено дело по статьям терроризм, приготовление к совершению преступления и участие в деятельности террористической организации.

В декабре 2017 года американские спецслужбы также помогли остановить террористов в Петербурге.