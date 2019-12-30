В сентябре отменят роуминг между Россией и Белоруссией

С сентября 2020 года между Россией и Белоруссией отменят роуминг, сообщил первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1». Он добавил, что «тарифы, по которым граждане смогут, в том числе, поздравлять друг друга на Новый год, ... будут очень-очень близкими». По словам белорусского вице-премьера, они «будут отличаться на символические абсолютно величины», а «роуминг умрет», передают «Ведомости».

На всей территории Евросоюза мобильный роуминг для граждан стран сообщества отменили с 15 июня 2017 года. Мобильные расценки всех сотовых операторов стран ЕС тогда стали едиными для обслуживания абонентов.