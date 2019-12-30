Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета

Новой версией крушения в Казахстане самолета авиакомпании Bek Air, в результате которого погибли 12 человек, стала неудовлетворительная работа навигационных служб.

«Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб», — сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что следователи отрабатывали версии о технической неисправности судна, погодных и метеорологических условиях, а также возможных ошибках пилотов.

Пассажирский самолет Fokker-100 разбился 27 декабря при вылете из аэропорта Алматы. В результате погибли 12 человек, еще 67 ранены.