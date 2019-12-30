Ким Чен Ын заявил о необходимости «наступательных мер» для безопасности Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын на совещании с высокопоставленными чиновниками страны потребовал принять «конструктивные и наступательные» меры для обеспечения суверенитета и безопасности Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Совещание проходило в преддверии установленного главой страны на конец года срока для новых предложений по переговорам с США по прекращению ядерной программы. Меры, по словам лидера КНДР, должны быть принять в области иностранных дел, промышленности боеприпасов и вооруженных сил. Ранее Северная Корея также обещала США «рождественский подарок».

Советник Белого дома Роберт О'Брайен заявил в воскресенье, что Вашингтон будет «чрезвычайно разочарован», если Северная Корея проведет испытания ракеты большой дальности или ядерной ракеты, пообещав принять ответные меры.

В то же время представители Китая и России проводят второй раунд переговоров с Совбезом ООН в попытке снять санкции с Северной Кореи, пишет Reuters.

С 2006 года Пхеньян находится под санкциями из-за ракетных и ядерных программ. С тех пор санкции лишь усиливали. Некоторые представители Совбеза ООН, выступая на условиях анонимности, считают, что единогласие в отношении КНДР может пошатнуться, если Россия и Китай выставят свой новый план на голосование. А еще один представитель обвинил Россию и Китай в координации с Северной Кореей по проекту резолюции, и что КНДР внесла собственные изменения в ее текст.

«Китай и Россия настаивают на разрешающей санкции резолюции, прекрасно зная с самого начала, что у них нет голосов для принятия документа», — сказал представитель Совета. Безопасности ООН.