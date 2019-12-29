В МИД России создают департамент информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создается 42-й департамент, который будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях. Об этом ведомство сообщает в Facebook.

«Подразделение будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, работу в двустороннем формате, а также международно-политические аспекты использования интернета», — добавляют в МИД.

Указ о создании нового департамента подписал президент Владимир Путин.