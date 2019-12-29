Путин подписал закон о запрете использования спецдекларации в уголовных делах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать их в рамках уголовного преследования.

Как сообщает «КоммерсантЪ», закон признает сведения спецдекларации в рамках амнистии и сам факт подачи недопустимыми доказательствами при производстве любого уголовного дела. Также запрещается изымать спецдекларации при производстве следственных действий по уголовным делам об экономических преступлениях.

Поводом для принятия закона стало уголовное преследование бизнесмена Валерия Израйлита, основанием для которого, в частности, стали сведения, указанные в его декларации.