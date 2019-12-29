В США неизвестный напал с ножом на людей в доме раввина

Пять человек получили ранения в доме рядом с синагогой в штате Нью-Йорк — неизвестный напал на них с ножом. Как сообщает Русская служба «Би-би-си», нападение произошло в городе Монси в доме раввина. Злоумышленник скрылся, но позже был задержан и взят под стражу, заявили в полиции.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что это нападение стало очередным в серии атак на членов еврейской общины в штате Нью-Йорк на этой неделе.

В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордно высокого уровня. Жертвами 41 массового убийства в этом году стали 211 человек. Как передает «Голос Америки», к таким выводам пришли составители базы данных массовых убийств, которая ведется совместно агентством Associated Press, газетой USA Today и исследователями из Северо-Восточного Университета.

Массовым они считают любое убийство, в результате которого погибли как минимум четыре человека, исключая преступника. Большая часть массовых убийств не попала в заголовки общенациональных новостей, так как в основном речь шла о бытовых убийствах с небольшим количеством жертв, отмечают исследователи. В большинстве случаев нападавшие были лично знакомы со своими жертвами — это происходило в случае семейных ссор, «разборок» между преступными группировками или стрельбы, вызванной злостью и раздражением в отношении коллег или родственников.