Путин подписал закон о ввозе незарегистрированных лекарств

Президент Владимир Путин подписал закон, допускающий ввоз в Россию конкретных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Как передает «Интерфакс», закон разрешает ввозить в порядке, определенном правительством, конкретные партии незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов. Для этого необходимо заключение врачебной комиссии о неэффективности или невозможности использования при лечении зарегистрированных лекарств.

Ранее в России несколько матерей были задержаны после того, как заказывали для своих больных детей незарегистрированные лекарства за границей через интернет. В частности, речь шла о препарате «Фризиум».