Президент Чехии может отказаться от визита в Москву на годовщину Победы

Из-за реакции российского МИДа на принятый в Чехии закон о признании 21 августа «Днем памяти жертв вторжения 1968 года» президент Милош Земан может отказаться от визита в Москву на мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Это, конечно, абсолютная наглость [заявление российского МИДа]. Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и теперь я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда», — сказал Земан в интервью изданию Parlamentnilisty, передает РБК В начале декабря верхняя палата парламента Чехии приняла закон об объявлении 21 августа «Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора». В Министерстве иностранных дел России выразили сожаление в связи с принятием этого закона. В ведомстве напомнили, что в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве говорится о том, что Прага и Москва заявили о «желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».