«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд

Российская компания «Газпром» выплатила украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд.

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный Протоколом от 20 декабря», — цитируют «Ведомости» сообщение пресс-службы российской компании.

Согласно достигнутым договоренностям, после выплат «Газпрома» «Нафтогаз» должен отозвать иски на общую сумму $12 млрд, а также требование об аресте активов и имущества российской компании.