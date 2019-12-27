Елену Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии идет судебный процесс. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что это не соответствует действительности, что и стало основанием для его заявления.
27 декабря мировая судья в Элисте Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке. Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд.