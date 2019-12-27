Елену Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Президент компании Inteco Management Елена Батурина стала фигурантом уголовного дела о клевете, которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы заявителя.



Между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии идет судебный процесс. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что это не соответствует действительности, что и стало основанием для его заявления.



27 декабря мировая судья в Элисте Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке. Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд.

