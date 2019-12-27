МВД предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Министерство внутренних дел на основании поручения президента Владимира Путина разработало законопроект, устанавливающий уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы, за пропаганду наркотиков и их употребления в Сети. Сейчас это карается административным штрафом, сообщают в МВД.

В ведомстве отмечают рост таких преступлений. Если в 2018 году выявлено 18805 случаев пропаганды наркотиков в интернете, то за 10 месяцев 2019 года — 20711 случаев. Также было принято 19 тыс. решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам. В МВД считают, что административное наказание для таких случаев не подходит, поскольку для выяснения всех обстоятельств правонарушения требуется проведение сложных компьютерно-технических, лингвистических и иных экспертиз, которые занимают длительное время, что выходит за рамки сроков проведения административного расследования.

Поэтому ведомство предлагает установить уголовную ответственность и ввести новую статью 230.3 в Уголовный кодекс с наказанием от 50 тыс. руб. штрафа до двух лет лишения свободы. При этом к информации о применении наркотических веществ в медицине и фармакологии применяться закон не будет.

Повышенную ответственность планируется ввести за склонение к потреблению наркотиков с использованием СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Для этого законопроект предусматривает дополнение к статье 230 УК. За склонение планируется наказывать на срок от 5 до 10 лет лишения свободы.