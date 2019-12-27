Оборот рынка продажи алкоголя в интернете оценили в 2,5 млрд рублей

Оборот нелегальной интернет-торговли алкоголем увеличился за год на 19% и составил 2,5 млрд рублей, подсчитали в компании Group-IB. В общей сложности эксперты обнаружили около 2,5 тыс. интернет-сайтов, аккаунтов или групп в соцсетях, торгующих спиртным в обход действующего законодательства. Они отмечают, что массовая блокировка Роскомнадзором сайтов с дистанционной продажей алкоголя приводит к «миграции» подпольных продавцов в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети.

Средняя посещаемость сайта, реализующего алкоголь с доставкой, составляет 200 пользователей в сутки или 6 тыс. человек в месяц. При минимальной конверсии (1%) и средней стоимости одной покупки в 1 390 руб., 2 430 онлайн-магазинов зарабатывают от 202,7 млн руб. в месяц. Кроме того, эксперты Group-IB зафиксировали около 70 ресурсов, которые реализуют дубликаты известных марок алкогольной продукции, о чем часто открыто говорится на самих сайтах. Посещаемость сайтов с подделками в среднем составляет 160 посетителей в день или 4 230 в месяц.

Розничная продажа алкоголя дистанционным способом в России запрещена, и официальные производители не могут законно распространять алкоголь онлайн. В 2018 году оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в интернете составил 2,1 млрд руб., а в 2017 году — 1, 7 млрд руб.