В Турции осуждены семь представителей оппозиционной газеты

Семь представителей СМИ в Турции приговорены к тюремным срокам от 2 до 3,5 лет. Турецкий суд посчитал, что они поддерживали священнослужителя Фетхуллаха Гюлена из США, которого обвиняют в организации неудавшегося госпереворота в 2016 году, сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие агентства.

Осужденные, работавшие в газете Sozcu, отвергают все обвинения и планируют обжаловать приговор. Все они: журналисты, а также главный редактор газеты, управляющий редактор интернет-издания, редактор новостной ленты и финансовый менеджер, — работали в издании, которое крайне критично относилось к правительству президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Еще одного обвиняемого по данному делу журналиста суд оправдал. А дело владельца газеты Бурака Акбая, который живет за границей и обвиняется заочно, будет рассмотрено отдельно.

Проповедник Гюлен, в поддержке которого обвинили сотрудников СМИ, живет в добровольной ссылке в Соединенных Штатах и отрицает какую-либо причастность к попытке переворота в 2016 году.