Юлия Галямина: Итоги десятых — становление гражданского общества

Кончается 2019 год. А с ним заканчиваются десятые годы и наступают двадцатые. Когда я училась на факультете культурологии, мы как-то отдельно обсуждали магию календаря. Казалось бы, жизнь движется вне зависимости от написанных в нем цифр, но все равно она, эта магия, на нас действует. И поэтому я ей тоже немного поддамся, попробую остановиться, выдохнуть и оглянуться назад. На прошедший год и прошедшее десятилетие.

2019 год сложился очень непростым и для меня, и для моей семьи, и для общества в целом. Политика стала проникать в каждый дом. Проблемы, которые в основном создает государство, коснулись многих. Попытки решения этих проблем, которые предпринимает общество: выходя на митинги, отправляя своих представителей на выборы, создавая новые гражданские институты, тоже были предприняты с участием многих наших сограждан. Не только в столицах, но и по всей России.

Сегодняшняя ситуация такова: всё расходящиеся векторы в ценностях, целях, видении будущего, интересах у государства и общества, обусловленные активным изменением последнего в сторону демократических ценностей. Полная невозможность со стороны государства вести хоть какой-то диалог с людьми, кроме методов насилия: дискурсивного или физического. Появление новых лидеров, новых идей, новых практик, новых компетенций, новой солидарности и новых институтов в самоорганизующемся гражданском обществе. Расписывать конкретные примеры можно очень долго. Просто вспомните 2009-й и сегодняшний день. Было ли столько зависящих только от своих читателей интернет-СМИ и самоорганизованных правозащитных организаций и групп. Были ли такие большие протесты, было ли столько побед на муниципальных выборах, было ли столько оппозиционных политиков, за которыми шли бы десятки тысяч человек. Существовали ли активные и независимые студенческие организации, профсоюзные организации, умело ли общество проявлять такую солидарность. Ставили ли граждане под сомнение судебную систему и свободу слова в России в таком масштабе?

То, с чем мы завершаем десятые, началось ровно с началом этой декады. Именно в 2010-м мы увидели первый большой экологический митинг на Пушкинской площади, активные гражданские кампании в двух противоположных концах нашей очень большой родины: в Калининграде и Владивостоке. Именно в 2010-м общество показало первый пример более эффективной, чем государство, самоорганизации, когда люди заменили МЧС в борьбе с катастрофическими пожарами.

Потом был 2011-й и 2012-й, когда впервые произошло по-настоящему серьезное, но еще совсем политически и стратегически наивное противостояние кремлевских властей и общества. И если бы в тот момент у общества были бы уже сложившиеся лидеры и политические институты, ход истории изменился бы. Но логика момента была именно такой и не могла быть иной. К 2011 году ни лидеров, ни институтов появиться не могло по определению. Просто потому, что общество к тому моменту только-только начало открывать для себя политику после десятилетий ухода в обустройство частной жизни.

Очевидно, самая середина десятых — время, которое отбросило гражданское общество назад, в ситуацию нерационального и экзальтированного ура-патриотизма, который, естественно, был искусственно спровоцирован Кремлем. Однако логику истории не перешибешь. Несмотря на все усилия, эффект Крыма продержался не более трех лет. Потому что, переболев этой детской крымской болезнью, общество еще немного политически выросло. А вот кремлевские элиты не выросли, а только постарели. И политически, и физически, кстати, тоже.

2017–2018 годы стали поворотными в общественном сознании. Граждане начали больше участвовать в общественной жизни, стали меньше верить федеральным политикам и телевизору, стали больше ценить базовые демократические свободы. И 2019 годы не стал прорывом. Он стал проявлением процессов, которые происходили в обществе в последние годы.

Общество взрослеет и становится более демократическим и более ответственным. И этот процесс очень трудно, я бы сказала, невозможно повернуть вспять. Его можно только замедлить или ускорить. И как бы ни устали вы в канун новой декады от творящихся вокруг несправедливости и насилия, в какую бы депрессию ни пытались вогнать вас власти, как бы ни затягивали диванные пессимисты вас обратно в свое болото и безвременную историческую колею, знайте, все только начинается. Двадцатые годы станут годами перемен. Перемен, которые будут успешными, если мы с вами захотим их таковыми сделать. Я не говорю, что будет легко. Но я говорю, что будет. Будет движение, будет работа, будут победы. Будет будущее.

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