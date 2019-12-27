Песков назвал слухами версию о теракте в Магнитогорске

Информация о том, что взрыв в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года был результатом теракта, не более чем слухи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем, кроме слухов, и не соответствуют действительности. Причиной этого взрыва, трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь даже нет темы вообще для обсуждения», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Сегодня издание BAZA анонсировало выход фильма-расследования, в котором утверждается, что трагедия в Магнитогорске стала результатом теракта: «Нам удалось найти владельцев той самой, взорвавшейся квартиры. Мы поговорили с магнитогорскими газовщиками. Мы нашли документы, которые не оставляют сомнений. Это был теракт».

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в доме по проспекту Карла Маркса,164 обрушился подъезд. 39 человек погибли. Власти назвали причиной ЧП взрыв бытового газа, но некоторые СМИ и telegram-каналы выдвигали версии теракта.