Выступление Игоря Бутмана в США отменили из-за его поддержки Путина

Бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил выступление квинтета саксофониста Игоря Бутмана, которое должно было состояться 12 февраля. Это произошло после публикации в местной газете Cambridge Day письма группы Arts Against Aggression с информацией о том, что музыкант поддерживает президента России Владимира Путина и аннексию Крыма. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В опубликованном письме говорилось о том, что Бутман состоит в Высшем совете партии «Единая Россия», участвовал в кампании по переизбранию Путина, поддерживал агрессию против Украины и участвовал в Koktebel Jazz Party в Крыму. Так как у Бутмана есть не только российское, но и американское гражданство, поездка на территорию аннексированного Крыма является нарушением режима санкций.

Группа Arts Against Aggression также ведет переговоры с владельцами клубов других американских городах, где у Бутмана запланированы концерты.