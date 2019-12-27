РУСАДА выразило официальное несогласие с решением WADA

Российское антидопинговое агентство направило Всемирному антидопинговому агентству официальное письмо о несогласии с решениями, принятыми исполкомом WADA. Об этом сообщает пишет «Интерфакс».

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома WADA, а 24 декабря общее собрание РУСАДА поддержало рекомендацию.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года. Спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом, а допускать до участия будут лишь тех, кто не причастен к допинговым нарушениям. Кроме того, Россия лишилась возможности проведения нескольких крупных спортивных состязаний.

После того, как официальное письмо РУСАДА будет получено адресатом, российская организация подаст иск в международный спортивный арбитраж в Лозанне, чтобы оспорить решение WADA.