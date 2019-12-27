Москва и Киев с 1 января обнулят взаимные претензии

Россия и Украина с 1 января обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24», передает «КоммерсантЪ». Страны договорились об этом шаге в рамках протокола по газовому сотрудничеству.

20 декабря после переговоров стороны подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет. Страны также достигли предварительных договоренностей об урегулировании взаимных судебных споров в Стокгольмском арбитраже.