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Москва и Киев с 1 января обнулят взаимные претензии

27.12.2019

Россия и Украина с 1 января обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24», передает «КоммерсантЪ». Страны договорились об этом шаге в рамках протокола по газовому сотрудничеству.

20 декабря после переговоров стороны подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет. Страны также достигли предварительных договоренностей об урегулировании взаимных судебных споров в Стокгольмском арбитраже.

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