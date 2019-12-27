Аббас Галлямов: Президенты и компетентность

Подводя итоги года, «Ведомости» написали о том, что на украинских выборах «избиратели нарушили все неписаные заповеди «правильного» голосования по-российски». Россиян, дескать, обычно призывают выбирать на важные посты только опытных политиков и управленцев, не верить популистским обещаниям и отдавать предпочтение встроенным в систему кандидатам. А украинцы, мол, сделали все наоборот.

Описанный тип поведения в ближайшие годы будет становиться все более массовым, поэтому позволю себе развить тему. Дело в том, что касается это все не только России и не только Украины.

«Компетентность» - это главное качество, которого избиратель требует от политиков во всем мире. Ощущение, что данный кандидат компетентен, зависит, в первую очередь, не от того, насколько он интеллектуален (это как раз не обязательно), а от того, каким управленческим опытом он обладает.

Тем не менее, за последние полвека в США, например, было, как минимум, три кандидата в президенты, которые выигрывали выборы, несмотря на то, что по показателю "компетентность" отрицательных оценок среди избирателей набирали больше, чем положительных. Это были Картер в 1976-м, Буш в 2000-м и Обама в 2008-м. На последних выборах так вообще: 65 процентов избирателей считали, что Клинтон лучше Трампа разбирается в том, чем предстоит заниматься президенту. Обратного мнения передерживались лишь 12 процентов. Кто в итоге победил, вы знаете.

В других странах люди, не имеющие за плечами никакого другого опыта, кроме опыта политической борьбы, к власти тоже приходили. Например, Гавел, Мандела.

Происходит это в моменты, когда избирателю настолько опостылет система, что "отсутствие управленческого опыта" из недостатка превращается в достоинство. Воспринимается как доказательство того, что кандидат никакого отношения к системе не имеет.

Число таких людей, выигрывающих выборы, в ближайшие годы будет расти.

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