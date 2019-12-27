Борис Титов: Защите бизнесменов дают козырь

Президент направил в Госдуму свой текст поправок в Уголовный кодекс. В том числе новую редакцию статьи 210 об организации преступного сообщества.

Любые изменения статьи 210, направленные на то, чтобы уменьшить масштабы ее применения к предпринимателям – это благо. Предложено запретить ее вменение по отношению к сотрудникам одного и того же юридического лица, если только юрлицо не было создано специально для совершения тяжких преступлений. Конечно, в том, как следствие будет доказывать последнее обстоятельство, и кроется вся соль. Что ж, посмотрим, как пойдут дела и будем надеяться на лучшее. По крайней мере, защите бизнесменов дают козырь.

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