В Австралии пожары угрожают водоснабжению Сиднея

В пятницу 27 декабря австралийские власти заявили, что все внимание будет сосредоточено на защите от пожаров водопроводных и насосных станций, трубопроводов и другой инфраструктуры, которая обеспечивает водоснабжение Сиднея, пишет Reuters.

На этой неделе погода на юге Австралии стала более прохладной, однако в начале следующей недели синоптики вновь обещают объятому пожарами штату Новый Южный Уэльс температуру в 40°C. А значит, пожары в районе плотины Варрагамба, которая обеспечивает водой около 80% жителей Сиднея, могут стать угрозой для систем водоснабжения. Об этом заявил представитель государственного водного управления WaterNSW. На данный момент инфраструктура функционирует и не пострадала от огня.

Сейчас водохранилище Варрагамба, расположенное в 65 км к западу от Сиднея и собирающее воду из горных рек, заполнено лишь на 44,8% от нормы.

Еще одна проблема — большое количество пепла и различные сгоревшие материалы, которые попадают в воду и могут серьезно повлиять на качество воды, особенно если после пожаров начнется сильный дождь. Пока сильных дождей не предвидится, но WaterNSW устанавливают барьеры для того, чтобы отловить потенциальный мусор.

Лесные пожары в Австралии уже уничтожили более 4 млн гектаров территорий по всей стране. Площадь сожженной земли уже превысила ту, что сгорела в лесных пожарах Калифорнии в течение всего 2019 года.