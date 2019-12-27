В «деле Baring Vostok» исчез единственный признавший вину

Бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев отрицает причастность к хищению 2,5 млрд рублей и считает окончательное обвинение надуманным, заявил его адвокат Сергей Панченко. Кордичев был единственным из фигурантов «дела Baring Vostok», кто дал признательные показания, пишет «Интерфакс».

«Свою вину по такому фантастически надуманному обвинению он абсолютно не признает. Его позиция состоит в том, что вся ситуация и все уголовное дело выдернуты из корпоративного конфликта: следствие пытается представить, что группе под руководством господина Майкла Калви захотелось украсть денег у самих себя», — говорит Панченко.

«Интерфакс» отмечает, что утверждения следствия о том, что Кордичев в начале расследования признал вину и дал показания на других подозреваемых, стали одним из оснований для перевода его под домашний арест.

В октябре основатель Baring Vostok Майкл Калви в Басманном суде говорил, что Кордичев дал «неправдивые или частично обманчивые показания», но добавил, что не винит его и что эта его «сделка» спасла банк.

23 декабря следствие завершило сбор доказательств и предъявило фигурантам дела обвинение в окончательной редакции. Им изменили статью с мошенничества на растрату.