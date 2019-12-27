Росстат спрогнозировал убыль населения

Согласно пессимистичному варианту прогноза Росстата, за 16 лет численность населения России сократится со 146 млн в 2020-м до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.



Как отмечает РБК, во всех вариантах прогноза естественный прирост населения является отрицательным, в низком и среднем вариантах миграция компенсирует его частично, и общая численность населения падает. В оптимистичном варианте убыль постепенно сокращается на фоне увеличения миграционного прироста — в 2035 году естественная убыль составит 21,3 тыс. человек, миграционный прирост — 386,8 тыс.

Ожидаемая продолжительность жизни в низком варианте прогноза к 2035 году составит 71 год для мужчин и 79 лет для женщин, в среднем варианте — 75 и 82, в оптимистичном варианте прогноза — 78 для мужчин и 84 для женщин.

