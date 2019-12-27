Парламент Черногории принял спорный закон о вероисповедании

Депутаты парламента Черногории большинством голосов приняли закон, определяющий, какое имущество религиозных общин будет признано государственной собственностью. Документ критиковала оппозиция, из-за чего при рассмотрении закона произошла потасовка и всех противников закона задержали, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Закон поддержали 45 депутатов из 81. Воздержавшихся и голосовавших против не было, так как всех депутатов оппозиционного «Демократического фронта» задержали.

Спорный документ предусматривает, что все религиозные объекты и земли на территории страны, построенные (или переданные государством) до 1 декабря 1918 года, становятся государственной собственностью. Сербская православная церковь считает, что это поможет забрать у них всю собственность и передать непризнанной Черногорской автокефальной церкви.

Недовольство привело к протестам. Представители духовенства и сторонники «Демократического фронта» стали перекрывать улицы в Подгорице. Организаторы акции сказали, что проводят молебен, а его не надо согласовывать с властями. Премьер-министр Черногории Душко Маркович запретил применять силу к протестующим, а сам встретился с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием.