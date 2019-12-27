Нетаньяху переизбран на пост лидера партии «Ликуд»

Обвиняемый в коррупции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выиграл выборы председателя правящей партии «Ликуд». Об этом он сам заявил в Twitter, где обещал привести партию к победе на парламентских выборах.

«Огромная победа! Спасибо друзьям и членам «Ликуд» за доверие, поддержку и любовь. С Богом и с вашей помощью я приведу «Ликуд» к большой победе на предстоящих выборах и продолжу вести государство Израиль к беспрецедентным достижениям», — написал Нетаньяху.

Официальные результаты показали, что Нетаньяху набрал 72,5% голосов. В то время как его основной соперник Гидеон Саар получил 27,5%, передает «Интерфакс».

Выборы в Кнессет пройдут 2 марта 2020 года. Ранее израильский парламент самораспустился, так как не удалось сформировать коалиционное правительство. Еще одной проблемой парламента стали предъявленные Нетаньяху обвинения по трем статьям, включая коррупцию. Судебное разбирательство в отношении премьер-министра было невозможно до решения об иммунитете спецкомиссии Кнессета, которую депутатам также не удалось создать.