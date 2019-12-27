Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря

Художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек, которая ушла из жизни 26 декабря, похоронят на Новодевичьем кладбище. Гражданская панихида пройдет в театре 29 декабря в 11:00, сообщили в «Современнике».



«Галина Борисовна для каждого из нас была близким, родным человеком. Выходя на сцену в ее спектаклях, каждый из нас знал, что мы ни в чем и никогда не обманем зрителя. Она требовала от себя и от нас быть максимально честными в своем деле, отдаваться ему целиком, не жалеть себя», — говорится в сообщении труппы театра.



Галину Волчек госпитализировали 23 декабря в связи с легочным заболеванием, а 26 декабря она скончалась.