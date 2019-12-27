В Казахстане при взлете пассажирский самолет врезался в здание

UPD: Число погибших достигло 15: один из пострадавших умер в больнице от полученных травм. В больницы доставлены 66 пострадавших, 50 госпитализированы, состояние 12 из них — тяжелое.

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27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы–Нур-Султан потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна», — сообщают в ведомстве.

На борту во время происшествия находилось 93 пассажира и 5 членов экипажа. По предварительным данным пресс-службы международного аэропорта Алматы 14 человек погибли, около 30 человек пострадали (из них 8 детей).

В Казахстане приостановлены полеты самолетов Fokker-100 до выяснения обстоятельств происшествия.