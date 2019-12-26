Алексей Навальный: Расследование, за которым пришел спецназ

Пишу пост в коридоре и слышу, как в нашем офисе 15 спецназовцев громят что-то. Судя по звукам, бьют посуду и крушат мебель.

Этот пост и этот ролик должны были быть опубликованы сегодня в 13-00, а в 12-00 дверь начали пилить люди в черных шапочках.

Формальный повод очередного рейда — наш отказ удалить расследование «Он вам не Димон». Медведев с Усмановым приказали возбудить уголовное дело против директора ФБК Ивана Жданова, и в рамках этого дела идет «обыск» в помещениях ФБК и Навальный LIVE.

Однако в этот раз у нас есть весомые основания полагать, что у этого рейда есть конкретный заказчик. И Кремлю приятно, и свой личный интерес отстаивает. Все ровно так, как в случае с самолетом Светланы Медведевой.

Очень важный госбанкир — глава ВТБ Андрей Костин — не хотел бы, чтоб вы его увидели. А мы, пока делали расследование, звонили главе аппарата Костина, который курирует и службу безопасности. Что такое служба безопасности ВТБ, я думаю, вы понимаете: самая продажная и коррумпированная часть ФСБ.

Не хочется откладывать на следующий год всякие незавершенные дела. Поэтому сейчас мы с вами хорошенько щелкнем по носу жуликам и ворам из государственного банка ВТБ, которые, очевидно, считают себя очень хитрыми жуликами. Такими, которых никто не поймает.





Напоминаю, что наше последнее расследование касалось прекрасной любовной истории между главой ВТБ Андреем Костиным и ведущей госканала Россия-1 Наилей Аскер-заде.

Мы рассказали о том, что Костин крадет из госбанка (то есть из нашего кармана) миллиарды для того, чтобы осыпать свою любовницу самыми дорогими подарками в мире — квартирами, дачами, самолетом и яхтой. Общая стоимость обнаруженного нами имущества превышает 11 миллиардов рублей.

Интереснее всего получилось с самолетом Наили. Мы сначала нашли его, просто механически сравнивая, где бывает она и какие туда одновременно прилетают самолеты. А потом наткнулись на целую схему, по которой с баланса госбанка ВТБ украли несколько частных самолетов и перевели их на офшор в Белизе. И теперь один из этих самолетов, в частности, использует Светлана Медведева, жена Дмитрия Медведева, нашего премьер-министра и лидера партии «Единая Россия». На других, как выяснилось позже, летают другие чиновники. И даже патриарх.

Информация скандальная, и мы все ждали, как же ответит нам Костин, Аскер-заде и Медведев (которого просто заваливали вопросами о самолете жены в ходе пресс-конференции).

В ответ вслух не было сказано вообще ничего содержательного. Тем не менее кое-какие ответные действия мы обнаружили моментально.

Наши влюбленные сделали то, что они делают лучше всего. ЗАСЕКРЕТИЛИ данные о перемещениях своего самолета. А заодно и самолета Cветланы Медведевой. А заодно и всех остальных самолетов, уведенных в офшоры.

Мы уж не знаем, как они это сделали: заплатили сайтам, публикующим подобную информацию, или запугали их, но сами посмотрите — вот популярный сервис трекинга самолетов. Именно отсюда мы использовали скриншоты в наших расследованиях. Пробуем найти самолет Наили — ошибка, пробуем найти самолет Светланы — нет такого.

Вы не подумайте, самолеты продолжают летать, продолжают посылать сигналы со своими координатами, только вот знать нам о них теперь не положено.

И одновременно госбанк ВТБ выпустил заявление о том, что все эти самолеты давно продали «третьим лицам» и теперь они вообще не имеют отношения ни к банку, ни к кому-либо связанному с банком. И цитирую: «ВТБ Лизинг» не имеет отношения к их дальнейшей эксплуатации, предоставлению в аренду и прочему».

Ну типа летают где-то там какие-то Медведевы и Аскер-заде. Какие-то образом оплачивают 7 тысяч евро за один час полета. Зарплату экипажа. Техобслуживание. Страховку. ВТБ к этому отношения не имеет.

А мы сейчас с вами докажем обратное.

Итак, компания «ВТБ Лизинг» когда-то купила несколько десятков пассажирских самолетов. Как можно догадаться из названия — чтобы сдавать их в лизинг, в долгосрочную аренду разным крупным авиакомпаниям: «Аэрофлоту», «России», «Победе» и т.д. Вместе с этими «большими» самолетами ВТБ Лизинг приобрел и несколько частных бортов. Эти самолеты, как мы понимаем сейчас, никогда не предназначались для сдачи в настоящую аренду, они были нужны для обслуживания всяких жуликов, которым самолеты не положены, но очень хочется. Поэтому «ВТБ Лизинг» покупал их на свое имя и сам эксплуатировал.

Когда самолеты принадлежали ВТБ, их обслуживала фирма Авиапредприятие «Бизнес Аэро». Они организовывали полеты, нанимали летчиков, занимались логистикой, бронями и так далее. Следы этого можно найти в документах госзакупок. Например, они исполняли контракт по организации перелета чиновников Минфина.

А еще несколько лет назад была взломана почта одного из секретарей в ВТБ, она общедоступна и лежит на сайте журналистов-расследователей. И там видно, как «Бизнес Аэро» организует полеты на нескольких разных самолетах «Бомбардье». Например, самолет заказывают для оперной певицы Анны Нетребко. А другой — для бывшего вице-премьера Дворковича. Именно этот самолет впоследствии украдут и отдадут в пользование Светлане Медведевой.

Компания «Бизнес Аэро» принадлежит двум людям. Первый, Буков, находится очень просто. Он подрядчик ВТБ и получил от банка полмиллиарда рублей за охранные услуги. Кроме того, Буков член любительской хоккейной команды ВТБ.

А вот второй человечек загадочный. Его зовут Воронцов Александр Юрьевич. И он спрятан похлеще самолетов и яхт Наили. Как ни гугли, как ни смотри — вообще непонятно, что это за человек. Кто же такой суперблизкий и супернадежный владеет авиаперевозчиком, которому не страшно доверить такие секреты, как, например, списки пассажиров на каждый рейс?

Это было не расследование, а какая-то погоня! Сначала мы нашли его фотографию, на которой человек подписан «Александром Воронцовым» и стоит рядом с Костиным на форуме «Россия зовет». Мы попытались купить эту фотографию, ну, чтобы разглядеть, что написано на бейджике, но сначала нам отказали, а потом РИА «Новости» вообще удалило этот снимок из их фотоархивов.

Потом мы установили его номер телефона и обнаружили очень похожего человека на тракторе в вотсапе, спросили — и ничего. А потом он удалил этот прекрасный снимок тоже.

Мы нашли машины, которые он паркует — и это служебные автомобили ВТБ.

Как близко разгадка. А потом мы просто позвонили в приемную Костина. И просто в лоб спросили должность Воронцова. И нам ее сообщили!

Итак, Воронцов Александр Юрьевич — это руководитель аппарата главы банка ВТБ Андрея Костина. Его самый доверенный сотрудник и ближайший конфидент. Именно он занимался и заказом перелетов со стороны ВТБ, и, с другой стороны, непосредственной их организацией как учредитель «Бизнес Аэро».

Но это наша схема раньше. Теперь, как мы знаем, самолеты ВТБ не принадлежат. Они распроданы, и минимум три из них принадлежат одному и тому же анонимному офшору из Белиза. Это самолет, на котором летает Светлана Медведева, самолет Наили и еще один самолет, который используется как подменный, если, например, основной самолет Аскер-заде находится на техобслуживании.

Согласно данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации, нужные нам самолеты все управляются одним и тем же оператором — Skyline Aviation.

Абсолютно неизвестная фирма, зарегистрированная в Сан Марино специально, судя по всему, для обслуживания украденных у ВТБ бортов. Мы берем выписку из Сан Марино и узнаем, что управляет ею некий русский директор Олег Гуров.

Этот же самый Гуров является директором «Бизнес Аэро», принадлежащей руководителю аппарата Костина.

Кроме этого, обе фирмы, и российская и санмаринская, используют для своих целей один и тот же почтовый сервер, зарегистрированный на компанию «Бизнес Аэро».

То есть новая, «не имеющая отношения к ВТБ» фирма «Скайлайн» — это просто иностранный двойник российской компании, принадлежащей руководителю аппарата главы ВТБ.

Совсем просто. Были у ВТБ самолеты, ими управлял руководитель аппарата Костина. Самолеты украли, ими продолжает управлять руководитель аппарата Костина.

Воруют. Прячут. И врут. Просто бесконечно врут нам в лицо. Притворяются модным передовым банком, а по факту это просто бездонная государственная касса, куда посадили бездарного олуха — путинского дружка, чтобы он обеспечивал всем красивую жизнь и себя не забывал. И так будет до тех пор, пока мы наконец-то не скинем с нашей шеи всех этих путиных, сечиных, костиных и аскер-заде.

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