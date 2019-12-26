Верховный суд утвердил ликвидацию движения «За права человека»

Апелляционная инстанция Верховного суда России признала законной ликвидацию движения Льва Пономарева «За права человека». Об этом сообщает ТАСС.

ВС ликвидировал организацию 1 ноября. Об этом просил Минюст. Одной из главных претензий стало несоответствие устава движения поправкам в Гражданский кодекс. Вторая существенная претензия — то, что движение было неоднократно оштрафовано по закону об «иностранных агентах».

2 декабря Пономарев учредил национальное движение «За права человека», которое продолжает работу без образования юридического лица.

Общероссийское общественное движение «За права человека» было учреждено 20 ноября 1997 года. В состав организации входит несколько десятков региональных и местных правозащитных организаций. Движение защищает права граждан на справедливый суд, свободу предпринимательской деятельности и честные выборы, оказывает юридическую помощь малоимущим, защищает права заключенных и мигрантов, ведет мониторинг судебных процессов, осуществляет контроль над деятельностью правоохранительных органов, а также борется с антисемитизмом, ксенофобией и фашизмом.

В феврале движение было внесено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Также статус «иностранных агентов» получили еще две некоммерческие организации, которыми руководит Лев Пономарев — это фонд «В защиту прав заключенных» и региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека «Горячая линия».