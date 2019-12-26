«Ъ»: Киев, ДНР И ЛНР обменяются пленными 29 декабря

Украина и самопровозглашенные народные республики Донбасса обменяются пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» 29 декабря. Об этом сообщает «КоммерсантЪ», отмечая, что некоторые детали обмена еще продолжают обсуждаться.

План по обмену «всех на всех» сдвинулся с мертвой точки после прошедшего 9 декабря в Париже саммита «нормандской четверки». По итогам встречи Германия, Россия, Украина и Франция призвали Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины «способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года, на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных»».

После встречи в Минске 18 декабря представители Киева, ДНР и ЛНР сначала договорились об обмене, но потом представители одной из непризнанных республик заявили, что Украина не прекратила уголовные дела подлежащих обмену лиц. Стороны продолжили переговоры в режиме видеоконференции, которая состоялась 23 декабря. По итогам объявлено о достижении договоренности.

Источник «Ъ» сообщает, что обмен произойдет 29 декабря, «если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное».

Точное число подлежащих обмену лиц пока неизвестно. Порядка 40 человек, которых Украина хотела передать, попросили исключить их из списка. Поэтому предстоит проверить, является ли отказ добровольным. Это должен сделать координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш.