Прокуратура запросила для обвиняемых по «пензенскому делу» от 6 до 18 лет лишения свободы

Гособвинитель просит назначить семи фигурантам «пензенского дела» о террористическом сообществе «Сеть» (запрещено в РФ) сроки от 6 до 18 лет заключения. Пятеро из них, по мнению прокуратуры, должны отправиться в колонии строгого режима, сообщает «7х7».

По словам прокурора, заявления фигурантов дела о том, что они сознались под пытками, не нашли подтверждений, а потому их можно считать достоверными и положить в основу обвинения. Признания подтвердили показания свидетелей (в том числе секретных) и оперативника ФСБ Вячеслава Шепелева. Вину, по мнению гособвинителя, также доказывает изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также результаты экспертиз.

Гособвинение запросило для Дмитрия Пчелинцева — 18 лет, Ильи Шакурского — 16 лет, Андрея Чернова — 14 лет, Максима Иванкина — 13 лет, Михаила Кулькова — 10 лет, Василия Куксова — 9 лет, Армана Сангынбаева — 6 лет колонии.

Для Куксова и Сагынбаева прокуратура требует общий режим в связи с наличием хронических заболеваний. Для остальных — строгий. Также гособвинение просит засчитать время пребывания в СИЗО как день за день.

Фигурантов «пензенского дела» обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем (часть 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса РФ). Шакурскому и Пчелинцеву также вменяют создание террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ).