Обыски у журналистки «Новой газеты» и академика-патологоанатома прошли по делу ЧВК «Е.Н.О.Т.»

Следственный комитет при поддержке спецназа провел обыски у известного врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева, у жены его ранее арестованного советника и в квартире журналистки «Новой газеты» Юлии Полухиной. Адвокаты считают, что в списках фигурантов дела ЧВК «Е.Н.О.Т.» могут появиться новые фамилии, пишет «КоммерсантЪ».

По делу патриотической организации «Единые народные общинные товарищества», известной также как ЧВК «Е.Н.О.Т.», в Москве 26 декабря одновременно прошли сразу несколько обысков.

Так, следователи пришли к спецкорреспонденту «Новой газеты» Юлии Полухиной. Целью обыска был поиск предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Полухина добровольно выдала следователю ноутбуки, телефон, два внешних диска и пароли доступа к ним. Полухину увезли в ГУ МВД по Москве, где располагается штаб расследования.

Туда же после обыска отвезли супругу ранее задержанного Андрея Молокоедова, советника академика Михаила Пальцева. Обыски также прошли в его загородном доме и квартире самого академика. При этом адвоката Пальцева в квартиру не пустили, мотивировав это отсутствием договора с патологоанатомом. Юрист направил жалобы в прокуратуру и СКР. Академика увозить в отделение не стали.

«КоммерсантЪ» отмечает, что журналистка «Новой» фигурирует в деле не только как автор публикаций о событиях на Востоке Украины и ЧВК «Е.Н.О.Т.». По версии следствия, она познакомила Андрея Молокоедова с лидером «енотов» Романом Теленкевичем, после чего бойцы ЧВК выполняли силовую поддержку в конфликте академика Пальцева с жителем Туапсе Петром Супоневым. Академик и его супруга обвиняли Супонева в хищении автомобиля и денег, а туапсинец заявлял, что у него вымогают деньги советник академика, и бойцы ЧВК.