Александр Подрабинек: Рождество — пора репрессий

Рождество — опасная пора. Кто давно живет в России, тот это знает. Давно — в данном случае не значит долго, а значит внимательно. И речь, разумеется, идет о европейском Рождестве, а не о русско-православном, отмечаемом по календарю, введенному Юлием Цезарем в 45 году до Р.Х.

В Европе и Америке — рождественские каникулы, все отдыхают, деловая жизнь замирает, политикой никто не интересуется. Именно в это время и оживляются лубянские опричники, а машина политических репрессий набирает обороты в надежде за короткое время всемирной тишины и благодати провернуть через кремлевскую мясорубку как можно больше оппозиционно настроенных противников авторитарного режима.

23 декабря правоохранители и военные утащили в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. 26 декабря рано утром провели обыск у спецкора «Новой газеты» Юлии Полухиной. Журналистку увезли неизвестно куда. Днем вломились с обыском в офис ФБК. Алексея Навального тоже задержали.

Чекисты спешат. В этом нет ничего нового, так было и в старые советские времена, и в новые российские. Репрессивный аппарат всегда начинал работать с удвоенной энергией в предновогодние дни и в августе — в пору летних отпусков.

Из всех этих скверных событий можно сделать только один позитивный вывод: власть опасается общественного внимания к своим репрессивным акциям и старается минимизировать последствия огласки. В эту ее больную точку и надо давить.

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