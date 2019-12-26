Песков озвучил позицию Кремля по ЧВК «Вагнер» в Ливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о наемниках ЧВК «Вагнер» в Ливии сказал, что невозможно контролировать всех граждан, но Кремль в целом обеспокоен ситуацией в этой стране, сообщает «КоммерсантЪ».

«После того как Ливия как государство была разрушена действиями группы стран, которые хорошо известны, вообще территория Ливии стала пристанищем для наемников из огромного количества стран. И наемников, и террористических элементов, и так далее», — заявил Песков, уточнив, что наемники участвуют в конфликтах «во всех уголках планеты», и невозможно контролировать передвижение всех граждан.

Также Песков сказал, что Кремль приветствует любые попытки наладить диалог между сторонами конфликта в Ливии, но считает, что этому не будет способствовать вмешательство третьих стран.

Турция планирует рассмотреть в январе возможность ввода войск в Ливию для помощи признанному международным сообществом правительству. Причиной для этого лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал, в том числе присутствие в стране двух тысяч наемников российской ЧВК «Вагнер».