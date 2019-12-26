В Сыктывкаре издание оштрафовали за публикации на языке коми

Учредителя издания «7x7» Пушкинский судебный участок Сыктывкара оштрафовал на 20 тыс. рублей по иску Роскомнадзора за публикации не на русском языке. Об этом сообщает сам интернет-журнал «7x7».

Судья посчитала нарушением порядка распространения продукции СМИ публикацию трех материалов блогера Николая Удоратина, каждый из которых дублировался на русском и коми, а также размещение англоязычных переводов спецпроектов «7х7» «Сила комиксов» и «Трудности переезда», один из которых победил на конкурсе «СМИротворец». При регистрации «7x7» в качестве СМИ в 2010 году языком распространения материалов был указан русский.

Сторона защиты заявляла в суде, что истец неверно выбрал привлекаемое лицо, так как учредитель интернет-журнала «7x7» согласно уставу не вмешивается в создание материалов. А формальные нарушения не представляют общественной опасности. Но суд не прислушался к этим доводам.

Директор «7х7» Павел Андреев не согласен с решением суда.

«Россия — многонациональная страна, кажется, кто-то об этом забывает. «7х7» создали в Республике Коми, я сам живу в Сыктывкаре. У людей есть право говорить и писать на родном языке. В Коми даже действует отдельный закон о сохранении национального языка. Мы считаем важным поддерживать языковое многообразие России. У нас не было и мысли никогда, чтобы цензурировать блогера, который опубликовался на родном языке. Мы гордимся тем, что к нам на сайт пишут на своем родном языке и популяризируют родную культуру», — говорит Андреев.

По его мнению, региональное руководство Роскомнадзора просто дало указание сотрудникам искать разные формальные поводы, чтобы придраться к интернет-журналу. При этом Андреев говорит, что ведется федеральная политика против национальных языков.