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Марию Алехину оштрафовали за акцию «Стоп ГУЛАГ»

26.12.2019

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал участницу Pussy Riot Марию Алехину на 150 тыс. рублей за акцию «Стоп ГУЛАГ». Об этом сообщает адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

8 ноября участники проекта «Декоммунизация» и группы Pussy Riot вывесили на Большом Москворецком мосту возле Кремля баннер с надписью «Стоп (!) ГУЛАГ». На баннере были изображены портреты фигурантов «московского дела», историка Юрия Дмитриева, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой и активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.

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