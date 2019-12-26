Турция требует от России прекратить боевые действия в Сирии

7 января турецкий парламент проголосует за отправку войск в Ливию для поддержки правительства национального согласия в борьбе с войсками Халифа Хафтара, на стороне которого сражаются российские наемники ЧВК «Вагнер». Этот вопрос обсуждался на российско-турецких переговорах, как и новые боевые действия в Сирии, которые Анкара требует прекратить, сообщают «Ведомости».

Необходимость помощи Ливии президент Турции связывает с наличием там двух тысяч наемников российской ЧВК «Вагнер» и пяти тысяч наемников из Судана.

Переговоры России и Турции проходили также на фоне обострения в Сирии, где из-за действий правительства Башара Асада и России к турецкой границе выдвинулась новая волна беженцев. Из-за сложившейся ситуации в двух соседних с Турцией странах визит правительственной делегации из Анкары в Москву затянулся на беспрецедентные три дня. Турция потребовала прекращения наступательных действий регулярной сирийской армии в Идлибе.

Источник «Ведомостей» заявил, что дело не только в беженцах. На самом деле турки боятся провокаций на своей границе, так как среди покидающих зону боевых действий есть не только мирные жители, но и боевики. При этом говорить о прекращении наступления сирийской армии будет возможно лишь после освобождения города Мааррет-эн-Нууман, через который проходит трасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо. Этот вопрос должен решиться в течение недели.