В Таджикистане государственная газета в знак протеста вышла с пустой передовицей

Газета «Тахти Кубода», официальный еженедельник администрации Кубодиенского района Хатлонской области Таджикистана, вышла с пустой первой полосой. Так издание выражает протест против недоступности чиновников для комментариев, пишет «Настоящее время».

Главный редактор газеты Алолат Сайфуллоева поясняет, что это протест против отсутствия объективной информации, и говорит, что «первая полоса — это зеркало, в котором каждый чиновник должен увидеть свой облик». За последний год никто из чиновников не написал для издания ни строчки, хотя «Тахти Кубода» — единственное местное СМИ. Его еженедельно выпускают двое учителей, работающие в редакции на полставки.

Это первый случай в Таджикистане, когда с таким протестом выходит государственное издание. При этом проблема недоступности чиновников для СМИ страны общая — госструктуры редко своевременно отвечают на запросы журналистов, предпочитая игнорировать, несмотря на наличие пресс-служб, отмечает «НВ».