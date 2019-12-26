Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

В ответ на ранее выпущенную из сектора Газа ракету ВВС Израиля в ночь на 26 декабря нанесли авиаудары по объектам движения ХАМАС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Из-за выпущенной палестинскими радикалами ракеты ранее пришлось прервать предвыборное мероприятие в городе Ашкелон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который вынужден был спуститься в бомбоубежище. В городе были слышны сирены. При этом сама ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол».

Отношения между Израилем и палестинскими радикалами обострились в ноябре 2019 года, после того как израильские военные точечным авиаударом убили одного из лидеров палестинских боевиков Баху Абу аль-Ату. После этого за время столкновений погибли еще 32 палестинца. Ранения получили десятки палестинцев и израильтян.