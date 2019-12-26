«Ведомости»: попытка помочь малоимущим приведет к росту НДФЛ

Власти хотят ввести для поддержки малоимущих вычет на подоходный налог в размере прожиточного минимума или выше. Однако такая «помощь» может привести к повышению НДФЛ до 16%, пишут «Ведомости».

Чтобы продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, в правительстве рассматривают несколько вариантов поддержки малоимущих. Это просто отмена НДФЛ для категории граждан с доходами около 10 тыс. руб. или введение вычета в 1,5 прожиточного минимума для всех. Если такое решение будет принято, что региональные бюджеты, в которые зачисляется НДФЛ, потеряют 1–1,5 трлн руб. Компенсировать часть потерь поможет увеличение НДФЛ до 16%. Но по данным источников издания, чтобы полностью избежать колоссальных выпадающих доходов, ставку нужно будет повысить минимум вдвое.

Идею отменить НДФЛ для людей с доходами ниже прожиточного минимума в ноябре озвучил президент ВТБ Андрей Костин. Такую меру назвал «полезной для экономики» министр экономического развития Максим Орешкин и поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Премьер-министр Дмитрий Медведев называл вопрос чувствительным, так как часть людей могут заявить: «мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать».

Сторонники данной льготы рассчитывают сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счет роста доходов населения. Но по мнению главного экономиста ING по России Дмитрия Долгина, вряд ли такой подход заметно ускорит рост экономики. Экономисты также считают, что проблема бедности останется нерешенной. Например, представители Экономической экспертной группы еще в 2017 году оценивали эту возможность и пришли к выводу: чтобы сгладить неравенство населения, нужно переложить налог на людей с доходами втрое выше среднего и одновременно освободить малообеспеченных от НДФЛ.

Противники идеи говорят о том, что она будет способствовать получению зарплаты в конвертах и ухода бизнеса в теневую экономику (компании начнут занижать зарплаты до прожиточного минимума).