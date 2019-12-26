Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. «Среди арестованного имущества земельные участки и объекты недвижимости Арсланова, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Он подчеркнул, что Арсланов обжаловал арест, поэтому в силу решение не вступило. Генерал продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС, однако сейчас ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет.

Арсланова считают причастным к уголовному делу «Воентелекома», которое было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. Сумма ущерба по нему составляет 460 млн руб. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы.